الوحدات الكردية تسيطر على أغلب حي طي في القامشلي السورية

سيطرت عناصر وحدات حماية الشعب الكردي على أغلب حي طي جنوب شرق مدينة القامشلي السورية بعد معارك عنيفة مع قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة السورية والقوات الروسية التي تقود جهود وساطة بين الطرفين .

وقال محمد الطائي أحد مقاتلي الدفاع الوطني في حي طي إن "مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني استخدموا مختلف أنواع الاسلحة من مدرعات ومدفعية للهجوم على الحي وتم اخلاء بعض المناطق من قبلنا خوفاً على حياة المدنيين لانهم أهلنا ولتجنيب الحي الدمار ".

وأضاف الطائي "منذ 3 أيام والقوات الكردية ترسل تعزيزات عسكرية كبيرة من ريف دير الزور الرقة وريف الحسكة الجنوبي وأغلب مقاتلي (الهات) قوات النخبة / ومقاتلي حزب العمال الكردستاني مزودين بأحدث الاسلحة وأجزم بأن من يقود المعركة هم ضباط من القوات الأمريكية، وليس صحيح بأن يكون بين المهاجمين عناصر من ابناء العشائر العربية".

ومن جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من الوحدات الكردية لـ(د.ب.أ) إن "مقاتلي وحدات حماية الشعب يسيطرون على حوالي 70% من حي طي جنوب شرق مدينة القامشلي والذي يشهد حالة هدوء بانتظار جهود الوساطة التي تقودها روسيا للوصول الى حل وتهدئة الأوضاع".