ضبط شخص يدير كيانين تعليميين وهميين بالقاهرة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص يدير كيانين تعليميين وهميين بالقاهرة بقصد النصب والاحتيال على المواطنيين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص "له معلومات جنائية" كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن شركتيه حاصلتين على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة بقصد استقطابهم والاستيلاء على أموالهم.

ضُبط المتهم وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.