الأوقاف الإسلامية في فلسطين: 219 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين، إن 219 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، تزامنًا مع احتفالهم بأول أيام عيد الفصح اليهودي

وعززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح الذي يمتد لـ7 أيام.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية فلسطينية، باقتحام مستعمرين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، يقودهم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق المتطرف يهودا غليك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، عن المصادر قولها إن «عشرات من المستعمرين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد الفصح اليهودي».

ووفق الوكالة لفلسطينية «دعت منظمات الهيكل إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم قربان عيد الفصح اليهودي».