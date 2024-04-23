تموين الجيزة: نسبة تطبيق قرار تخفض أسعار الخبز بالمحافظة 70%

أعلنت الدكتورة هالة غريب، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الجيزة، عن تحقيق استجابة كبيرة لقرار تحديد أسعار الخبز السياحي رقم 15 لسنة 2024، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة وصلت إلى 70% منذ بدء تطبيق القرار.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أن القرار يأتي في ظل تراجع أسعار الدقيق إلى 15.8 ألف جنيه للطن، مقارنة بأكثر من 22 ألف جنيه خلال شهر رمضان الماضي. وأعلنت «غريب» عن انخفاض جديد في أسعار الدقيق اليوم بمقدار ألف جنيه إضافية، ليصل سعر الطن إلى 14.8 ألف جنيه.

وشددت على وجود قرارات رادعة لمكافحة أي محاولات لرفع أسعار الخبز من قبل بعض التجار الجشعين، منوهة إلى وجود حملات مشتركة مع مباحث التموين لضمان تطبيق القرار.

وثمنت جهود أصحاب المخابز في منطقة العجوزة الذين خفضوا أسعار رغيف الفينو 50 جراما إلى جنيه واحد، قائلة: «أشكر كل أصحاب المخابز في منطقة العجوزة خفضوا الأسعار أكثر من السعر المطبق في القرار الوزاري، بعض المخابز سعرت رغيف الفينو الـ 50 جراما بجنيه، ومع ذلك للأسف هناك نسبة قليلة من المخابز لا تستجيب للقرار».

من جانبه أشار الإعلامي أسامه كمال إلى وجود مخالفات من قبل بعض المخابز، بعدما وردت إليه شكاوى تفيد بعدم تعليق الأسعار المقررة وعدم تطبيقها أمس الإثنين، متابعا: «أنا عايز المداخلة المقبلة أكلم حضرتك وأهنئك أن التطبيق تم بنسبة 90% وغير المطبقين الـ 10% بيتجازوا».