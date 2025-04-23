وفاة فؤاد المبزع أول رئيس مؤقت في تونس بعد ثورة 2011

أعلنت عائلة السياسي التونسي فؤاد المبزع الذي شغل منصب الرئيس المؤقت في تونس عقب الثورة وسقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، وفاته اليوم الأربعاء عن 91 عاما.

ويعد المبزع أبرز رجالات الدولة في حكم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي، وكان عضوا في الحزب الحاكم وشغل عدة مناصب سياسية.

وتولى المبزع بالخصوص رئاسة البرلمان منذ عام 1997 وحتى سقوط النظام عقب انتفاضة شعبية.

ثم تولى منصب الرئيس المؤقت بحكم الدستور بعد مغادرة بن علي البلاد إلى المملكة السعودية، إلى حين إجراء أول انتخابات ديمقراطية في أكتوبر عام 2011 ليسلم السلطة بعد ذلك إلى الرئيس المنصف المرزوقي عقب انتخابه من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة برلمان جديد لتونس في عام 2014.