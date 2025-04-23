اجتماع دولي في لندن لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا وسط تحذيرات من تعثر المفاوضات

من المقرر أن يلتقي دبلوماسيون وكبار مسؤولي الدفاع من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أوروبية وأوكرانيا في لندن اليوم الأربعاء لدفع جهود التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن اجتماع وزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي، والذي يأتي بعد محادثات أُجريت الأسبوع الماضي في باريس، سيتناول "ما قد يبدو عليه وقف إطلاق النار وكيفية تأمين السلام على المدى الطويل".

ومن بين المشاركين كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حضر محادثات باريس، لن يتمكن من الحضور بسبب تضارب في جدول أعماله.

ورغم أن بريطانيا قللت من التوقعات بتحقيق اختراق كبير، فإنها تعتبر هذا الأسبوع مهما في الجهود الدبلوماسية لوقف القتال المستمر منذ أكثر من أكثر من ثلاث سنوات بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وكان ترامب صرح الأسبوع الماضي بأن المفاوضات "تصل إلى نقطة حاسمة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد "تنسحب" إذا لم يتحرك أي من الطرفين نحو السلام.