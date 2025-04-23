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كشف محمد الشمراني، مدير عمليات كرة القدم بنادي نيوم السعودي، مصير أحمد حجازي، قائد الفريق، بعد التأهل للدوري السعودي من دوري يلو.

قال الشمراني في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" أأحمد حجازي كان إضافة قوية لنادي نيوم في رحلة الصعود إلى دوري روشن".

أضاف:" حجازي لعب دور مهم في رحلة الصعود.. والجميع بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق حلم التأهل إلي دوري المحترفين".

تابع:" تواجد كوكبة من النجوم في الدوري السعودي للمحترفين يزيد من قوة المنافسة بين جميع الأندية

أكد:" أحمد حجازي قائد نيوم السعودي ومستمر معنا الموسم القادم".

أوضح:" الكرة المصرية تضم عناصر متميزة وان شاء الله يكون لهم مستقبل باهر في المواسم القادمة".

أتم:" زيزو كان في خيارات نيوم وقت سابق ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".