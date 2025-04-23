وزير عراقي: ندعم الاستقرار في سوريا والمفاوضات الإيرانية الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات سلمية

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، موقف العراق لدعم استقرار سوريا لبناء عملية سياسية شاملة، ودعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كونه الحل الوحيد للوصول إلى نتائج وتفاهمات سلمية.

وأكد وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل إلى بغداد اليوم، أن علاقتنا مع فرنسا واسعة، حيث لعبت فرنسا دورا مهما في التحالف الدولي خلال حربنا مع تنظيم داعش الإرهابي، وناقشنا شراء الأسلحة من فرنسا.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي، بأن فرنسا تربطها علاقات وثيقة مع العراق، وتقف إلى جانبه وتدعم سيادة العراق وخياراته السيادية، وجهوده الكبيرة في استقرار المنطقة.

وذكر أن العراق يفتح صفحة جديدة في تاريخه، حيث عاد إلى لعب دوره الإقليمي ومحركا رئيسا في استقرار المنطقة، وأن عراقا قويا يُمثل مصدر قوة للمنطقة.

ودعا إلى عدم انجرار العراق إلى أي صراعات إقليمية، ونُحيي جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد.

وبشأن الموقف في سوريا، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن سوريا يجب أن لا تتفكك، كما ينبغي التوصل إلى حل سياسي في غزة، مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وندعم الخطة العربية لإعادة إعمارها.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي مع الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.