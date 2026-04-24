محققون يكشفون سبب اصطدام شاحنة بطائرة كندية في مطار لاجوارديا

قال محققون فيدراليون، اليوم الخميس، إن رجل الإطفاء الذي اصطدمت شاحنته بطائرة تابعة لطيران كندا الشهر الماضي على مدرج في مطار لاجوارديا بنيويورك، ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده، سمع مراقبا جويا يحذر بكلمات "توقف، توقف، توقف"، لكنه لم يعلم لمن كانت الرسالة موجهة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، في تقرير أولي عن حادث الاصطدام الذي وقع في 22 مارس الماضي، إن نظام منع الاصطدام الخاص بمراقبي الحركة الجوية لم يصدر تنبيها صوتيا أو بصريا، وأن الأضواء على المدرج التي تعمل كإشارة توقف للحركة المتقاطعة كانت مضاءة حتى قبل نحو ثلاث ثوانٍ من الاصطدام.

وبعد تحذير التوقف الأولي من مراقب الحركة الجوية، سمع مشغل برج الشاحنة المراقب وهو يقول: "شاحنة 1، توقف، توقف، توقف"، وأدرك أن التحذير موجه للشاحنة كي تتوقف، حسبما أفاد التقرير.

وعندئذ فقط ، كانت الشاحنة قد دخلت المدرج بالفعل بينما كانت رحلة طيران كندا إكسبريس رقم 8646 تهبط وتتجه نحوها بسرعة.

وقال التقرير، الذي لخص مقابلة أجراها المحققون مع أحد أفراد طاقم الشاحنة، إن مشغل البرج، وهو أحد فردي الطاقم في شاحنة الإطفاء، تذكر أنه عندما انعطفت المركبة إلى اليسار، رأى أضواء الطائرة على المدرج.

واصطدمت رحلة طيران كندا إكسبريس رقم 8646 بشاحنة إطفاء أثناء هبوطها في مطار لاجوارديا بنيويورك، ما أسفر عن مقتل الطيارين أنطوان فورست وماكنزي جونتر.

وقال محققون فيدراليون إن مراقب الحركة الجوية سمح للشاحنة بعبور المدرج قبل 12 ثانية فقط من ملامسة الطائرة للأرض.