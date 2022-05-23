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شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنية، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 23 مايو 2022 مقابل الجنيه المصري، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والاقتراض.

وسجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزي 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" في متوسط تعاملات بالبنك المركزي 19.24 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وحققت فى البنك الأهلي وبنك مصر، ارتفاعا بقيمة 4 قروش 19.24 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي وبنك مصر سجل 7 قروش ليصل إلى 22.74 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع جنيه، وفي البنك التجارى سجل الجنيه الإسترليني، ليصبح 22.75 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر استقرار، ليسجل اليوم 4.85 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.8 جنيه للشراء، 4.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 57.29 جنيه للشراء، و59.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي ومصر، وسجل أسعار الدينار الكويتي نحو 57.53 جنيه للشراء و59.84 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.