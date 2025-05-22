المرشح القومي للانتخابات الرئاسية البولندية يطالب ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية

طالب المرشح القومي في الانتخابات الرئاسية البولندية كارول نوروكي، الذي سيخوض جولة إعادة في الأول من يونيو المقبل، ألمانيا بدفع تريليونات اليورو تعويضا عن الحرب العالمية الثانية.

وقال نوروكي لصحيفة "سوبر إكسبريس" في خبر نٌشر اليوم الخميس " تتعلق التعويضات بالعدالة التاريخية، وأيضا بمستقبلنا، وسوف أكافح من أجلها اعتبارا من اليوم الأول لرئاستي".

وتفوق في الجولة الأولى من الانتخابات المرشح الليبرالي رافال ترزاسكوفسكى، الذي يدعمه رئيس الوزراء دونالد توسك، على نوروكي بفارق ضئيل.

ويحظى نوروكي بدعم حزب القانون والعدالة المعارض اليميني.

وأضاف نوروكي: " لم يتم حسم مسألة التعويضات، على النقيض مما يردده دونالد توسك، خادم ألمانيا".

وكان حزب القانون والعدالة، الذي حكم بولندا من 2015 حتى 2023 قد تسبب في توتر العلاقات مع ألمانيا من خلال المطالبة بتعويضات تصل إلى أكثر من 3ر1 تريليون يورو (47ر1 تريليون دولار).

ولم يسع ائتلاف يسار الوسط بقيادة توسك، الذي يتولى السلطة منذ ديسمبر 2023، لتحقيق هذه المطالب.



