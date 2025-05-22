استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان

استشهد شخص في استهداف غارة إسرائيلية، عصر اليوم الخميس، أطراف بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عصر اليوم، على أحد رعاة الماشية في بلدة الوزاني ما أدى إلى إصابته بجروح حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الخميس، عددا من الغرف الجاهزة في بلدة محيبيب في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.