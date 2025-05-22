قطاع القنوات المتخصصة يكرم سلمى الشماع الأحد المقبل

تنظم إدارة الإنتاج المتميز بقطاع النيل للقنوات المتخصصة، حفلاً لتكريم الإعلامية سلمى الشماع؛ تقديرًا لمسيرتها الإعلامية الرائدة وإسهاماتها المؤثرة فى تطوير العمل التلفزيونى والثقافى والفنى فى مصر والوطن العربى

يقام الحفل فى السادسة مساءً الأحد المقبل بمركز الإبداع الفنى بأرض دار أوبرا القاهرة، ويتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى خاص يوثق أبرز محطات مشوارها الإعلامى الثرّى.

يأتى الحفل فى إطار احتفاء ماسبيرو برموز الإعلام المصرى، والذين أثروا فنون العمل الإعلامى عبر ميكروفون الإذاعة، وشاشات التليفزيون.

سلمى الشماع علمت كمذيعة ربط بالتليفزيون المصرى، برز نجمها مع التحاقها بالقسم العربى فى إذاعة مونت كارلو الدولية، كما ساهمت فى وضع الخطوات الأولى لعدد من المؤسسات الإعلامية العربية.

وعلى الشاشة تخصصت فى تقديم برامج المنوعات، من أشهر برامجها «زوووم» الذى كان يذاع على القناة الثانية فى فترة الثمانينيات والتسعينيات، وجعل منها إيقونة لبرامج المنوعات، حيث تتناول حلقاته شئون الفن والفنانين والمهرجانات السينمائية، وفاز البرنامج بجائزة مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

شاركت سلمى الشماع فى تأسيس قناة النيل للمنوعات ضمن باقة قطاع قنوات النيل المتخصصة، وتولت رئاستها منذ بداية افتتاحها، وقبل أن يتحول اسمها إلى «نايل لايف» مع إعادة إطلاق قنوات القطاع، وقدمت على شاشة قناة المنوعات عدد من أشهر برامج البث المباشر، ومنها برنامج التوك شو المسائى «إسهر معانا»، والذى تحولت فكرته إلى تيمة تقدمها القنوات العربية فى سهرتها.

وقدمت سلمى للساحة الفنية والإعلامية عددا من النجوم عبر موقعها كرئيس لقناة المنوعات، ومنهم الفنانات بسمة وبشرى ورشا مهدى وخالد أبو النجا ومراد مكرم.