سويسرا تخصص نحو 24 مليون دولار مساعدات لدعم الفلسطينيين

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أعلنت سويسرا تخصيص ميزانية مساعدات للفلسطينيين تبلغ نحو 24 مليون دولار، تغطي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأفادت الحكومة السويسرية في بيان، الخميس، أنه تم تخصيص ميزانية قدرها نحو 24 مليون دولار لمختلف وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضحت أن الميزانية تم تخصيصها من أجل مساعدة الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع والتدني الحاد لخدمات الرعاية الصحية بسبب القصف والحصار الإسرائيلي المستمر.

ودعا البيان إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية باعتبارها "قوة احتلال".

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

فيما وسع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إبادته في قطاع غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.