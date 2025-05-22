 1.2 مليار دولار حصيلة بيع وشراء الدولار عبر الإنتربنك بين البنوك المصرية - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 7:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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1.2 مليار دولار حصيلة بيع وشراء الدولار عبر الإنتربنك بين البنوك المصرية

عفاف عمار
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 7:01 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 7:01 م

- مصرفيون: هدوء في عمليات تدبير العملة الأجنبية للأجانب أو الاستيراد بسبب الركود

 

قال مصرفيون لـ"مال وأعمال – الشروق" إن حصيلة بيع وشراء الدولار عبر سوق الانتربنك بين البنوك المصرية بلغت ١.٢ مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.

وذكر مسئول معاملات دولية بأحد البنوك الحكومية أن هناك هدوءًا ملحوظًا على شراء الدولار وتراجعًا في طلبات الاستيراد بسبب وجود مخزون في السوق تزامنًا مع ضعف القدرة الشرائية.

"الانتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
وارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى ٤٩.٩٥ للبيع، ومستوى ٤٩.٨٥ للشراء، وفقًا لبيانات البنك المركزي اليوم الخميس.

وقال مسئول مصرفي بأحد البنوك الحكومية إن ارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يؤكد وجود مرونة في سعر الصرف وفقًا لحجم الطلب، مؤكدًا أن توافر الدولار داخل البنوك يعد المؤشر الأهم من السعر.

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