الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن مكة

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أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، زوال الخطر عن مدينة مكة المكرمة غرب المملكة وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر.

وقال الدفاع المدني السعودي، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: "زال الخطر عن منطقة مكة المكرمة، لسلامتك الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا".

وكان الدفاع المدني أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة مكة المكرمة للتحذير من خطر.

وشهدت محافظتا جدة وينبع في السعودية اليوم إنذارات للتحذير من خطر.

يأتي ذلك في ظل تجدد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بين جماعة الحوثيين في اليمن والسعودية.