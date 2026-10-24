هآرتس: استطلاعات الانتخابات الإسرائيلية تكشف تقارب المنافسة وصعوبة حسم الأغلبية

أظهرت أحدث التقديرات الانتخابية في إسرائيل استمرار المنافسة بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة، مع عدم تمكن أي من المعسكرين من ضمان أغلبية برلمانية مستقرة، قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في متابعة نشرتها، اليوم السبت، لأحدث استطلاعات انتخابات الكنيست لعام 2026، أن السباق الانتخابي لا يزال مفتوحا، وسط تفاوت في التقديرات بشأن حجم الدعم الذي تحظى به الأحزاب الرئيسية وفرص المعسكرات السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة.

وتشير استطلاعات الرأي المنشورة قبيل الانتخابات إلى أن توزيع المقاعد المحتمل قد يفرض على الأحزاب إجراء مفاوضات معقدة لتشكيل ائتلاف حاكم، إذ يتطلب الحصول على ثقة الكنيست تأمين 61 مقعدا على الأقل من أصل 120.

وفي أحد أحدث الاستطلاعات، الذي نشرته القناة الإسرائيلية 12، حصل معسكر نتنياهو على 50 مقعدا متوقعا، مقابل 56 مقعدا لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، وفق ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وأظهر استطلاع القناة 12 تقدم حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت بـ22 مقعدا، يليه حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بـ20 مقعدا، ثم حزب "معا" بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ14 مقعدا.

وتعكس هذه الأرقام استمرار التنافس بين القوى السياسية الإسرائيلية، في وقت لا تمنح فيه التوقعات أيا من المعسكرين أغلبية مستقلة، ما يبقي تشكيل الحكومة المقبلة رهنا بنتائج التصويت وترتيبات التحالف بعد الانتخابات.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من توجه الناخبين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، وسط ترقب لتأثير النتائج على مستقبل نتنياهو السياسي، وتركيبة الكنيست المقبل، وإمكانات تشكيل حكومة مستقرة.



