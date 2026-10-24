ليفاندوفسكي يحذر جيل لامين يامال: البقاء في القمة لن يكون سهلًا

وجّه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة السابق، تحذيرًا إلى نجوم كرة القدم الشباب، مؤكدًا أن الحفاظ على القمة لسنوات طويلة سيصبح أكثر صعوبة في ظل وصول المواهب الجديدة إلى أعلى المستويات في سن مبكرة.

وفي مقابلة مع صحيفة «ذا أتلتيك»، استعرض ليفاندوفسكي الفوارق بين جيله والجيل الحالي من اللاعبين، الذين يتقدمهم نجم برشلونة لامين يامال، مشيرًا إلى أن النجاح المبكر لا يضمن الاستمرار طويلًا في القمة.

وقال المهاجم البولندي: «سيصبح من المستحيل في المستقبل البقاء في القمة للمدة نفسها التي بقيناها نحن. كل شيء يحدث اليوم بوتيرة أسرع بكثير بالنسبة إلى اللاعبين الشباب، فهم يصلون إلى أعلى المستويات في سن أبكر بكثير من جيلنا، لكن هذا تحديدًا سيجعل بقاءهم في القمة لفترة طويلة أكثر صعوبة».

وأضاف ليفاندوفسكي، الذي زامل يامال لمدة موسمين في برشلونة وشهد انطلاقته اللافتة، أن التحدي الأكبر أمام المواهب الشابة لا يرتبط بالجانب الذهني بقدر ما يتعلق بالإرهاق البدني.

وأوضح: «الأمر لا يتعلق بعقليتهم، بل بالإرهاق البدني. فرغم أنهم لاعبون استثنائيون، فإنهم يظلون بشرًا. وعندما يتحقق النجاح في سن مبكرة جدًا، قد يفقد اللاعب بعضًا من الطموح الذي يساعده على البقاء في القمة».

وتستند رؤية ليفاندوفسكي إلى تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية، بعدما انضم إلى بوروسيا دورتموند في سن 22 عامًا، ونجح في بناء مسيرة مميزة في ألمانيا وإسبانيا، ليصبح أحد أبرز الهدافين في جيله.

وكان المهاجم البولندي قد أنهى مشواره مع برشلونة الصيف الماضي، بعد أربعة مواسم قضاها بقميص الفريق الكتالوني، ليبدأ تجربة جديدة في الولايات المتحدة مع شيكاغو فاير، المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.