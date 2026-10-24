مدبولي: مصر أضافت 35 ألف ميجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء

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قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر أضافت 35 ألف ميجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء، لترتفع القدرة الإجمالية إلى 64 ألف ميجاوات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، أن محطات سيمنز الثلاث الكبرى توفر نحو 27% من احتياجات مصر من الكهرباء.

وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل محطات جبل الزيت ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، في إطار جهود تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.

وذكر رئيس الوزراء، أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأكد أن تشغيل محطة الضبعة النووية مستهدف على مراحل خلال الفترة من أواخر عام 2028 إلى عام 2030.