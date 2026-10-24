واشنطن تحذر من هجمات محتملة في العراق وتبقي تحذير السفر عند أعلى مستوى

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، من هجمات محتملة في العراق مؤكدة الإبقاء على أعلى مستوى للتحذير، الذي ينصح المواطنين بعدم السفر إلى العراق لأي سبب نتيجة ما صفته بـ«عجز» بغداد عن ضمان سلامة الأمريكيين.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، نقلته وكالة «بغداد اليوم»، فإن الحكومة العراقية لا تستطيع ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في حال اندلاع أعمال عنف أو نزاعات مسلحة بصورة مفاجئة.

وأوضحت الوزارة، أن «موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في العراق ملزمون بالعيش والعمل وفق بروتوكولات أمنية مشددة بسبب التهديدات الخطيرة»، مشيرة إلى احتمال إجراء تعديلات إضافية على أوضاع الموظفين، تبعًا للتطورات الأمنية.

ولفتت إلى أن موظفي الحكومة الأمريكية يحتاجون إلى موافقات خاصة للسفر إلى العراق بسبب المخاطر الأمنية.

وحذرت الوزارة من ارتفاع مخاطر العنف والخطف التي تواجه المواطنين الأمريكيين في العراق، منبهة إلى أن جماعات مسلحة مناهضة للولايات المتحدة تشكل تهديدًا للأمريكيين والشركات الدولية.

وأضافت أن الجماعات الإرهابية، بما فيها الفصائل المتحالفة مع إيران وتنظيم داعش، تشجع على شن هجمات ضد الأشخاص والمصالح الأمريكية في العراق، وقد نفذت هجمات باستخدام العبوات الناسفة والقصف غير المباشر والطائرات المسيّرة في مناطق عدة، بينها المدن الكبرى.

وأوصت الخارجية الأمريكية، مواطنيها بإعداد خطة لمغادرة البلاد لا تعتمد على المساعدة الحكومية الأمريكية، ووضع خطة أمنية شخصية بالتنسيق مع جهة العمل أو الجهة المضيفة، ومراجعة تقارير الأمن الخاصة بالعراق والإرشادات المتعلقة بالسفر إلى المناطق عالية المخاطر والإرهاب.