 الرئيس اللبناني يعلن انضمام مرفأي طرابلس وبيروت للممر الاقتصادي الإقليمي أميك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يعلن انضمام مرفأي طرابلس وبيروت للممر الاقتصادي الإقليمي أميك

بيروت - د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 2:18 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 2:18 م

أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم السبت، انضمام مرفأ طرابلس إلى مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، خلال زيارة إلى مرفأ طرابلس: "نبارك مجددا انضمام مرفأَي طرابلس وبيروت إلى مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (أميك)".

وأضاف، في بيان صحفي، أن "انضمام مرفأين، لا مرفأ واحد، إنجاز يتطلب خطوات متتابعة لترجمته على أرض الواقع.. لدينا اليوم فرصة ليكون مرفأ طرابلس من أهم المرافئ".

وأضاف أنه "من واجبنا الوقوف إلى جانبكم ومساعدتكم، والهدف تطوير هذا المرفأ ليكون مركزا حيويا واقتصاديا للمنطقة وللبنان ككل".

وقال خلال زيارته لمدينة طرابلس إنه "يجب تأمين الخدمات للمواطن، وتوفير الأمن لتحقيق التنمية ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

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