 عراقجي: الرئيس الإيراني يزور موسكو لإجراء مشاورات حول تعزيز الاستقرار الإقليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عراقجي: الرئيس الإيراني يزور موسكو لإجراء مشاورات حول تعزيز الاستقرار الإقليمي

طهران - د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 2:13 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 2:13 م

قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، إن الرئيس مسعود بزشكيان سوف يزور روسيا في سياق استمرار الحوار والمشاورات حول صون المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن عراقجي قوله، في رسالة نشرها بشأن الزيارة الأخيرة لوزير خارجية روسيا إلى إيران: "كان تطوير التعاون السياسي والاقتصادي وتنفيذ الاتفاقات المشتركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا من محاور هذا الحوار".

وأضاف: "شددنا في هذه الزيارة على أهمية استمرار المشاورات لصون المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. وسيتواصل هذا الحوار والمشاورات الأسبوع المقبل بحضور رئيسي البلدين في موسكو".

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