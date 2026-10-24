 رئيس الوزراء البريطاني لترامب: يجب أن تتمكن أوكرانيا من الوصول الكامل لستارلينك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني لترامب: يجب أن تتمكن أوكرانيا من الوصول الكامل لستارلينك

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 2:17 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 2:17 م

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا يجب أن تتمكن من "الوصول بشكل كامل" إلى خدمة "ستارلينك" الخاصة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية للدفاع عن نفسها ضد روسيا في وقت تزيد فيه التوترات بين واشنطن وكييف بشأن وضع قيود على استخدام الخدمة.

وأثار رئيس الوزراء المسألة بشكل مباشر مع الرئيس الأمريكي، في مكالمة هاتفية أمس الجمعة، وسط تدهور العلاقات بين البيت الأبيض وحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وتعتمد أوكرانيا على نظام اتصالات ستارلينك الذي يمتلكه التريليونير الأمريكي إيلون ماسك للمساعدة في اعتراض الهجمات التي تشنها روسيا بالصواريخ والمسيرات، ولكن واجهت بطء السرعة الأسبوع الماضي، الأمر الذي قيد قدرتها على فعل هذا بشكل كبير.

وأشار ماسك إلى أن أمر فرض قيود على الخدمة جاء من البيت الأبيض، وهو ما ينفيه ترامب، بينما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الملياردير هو المسئول عن بطء الخدمة.

وفي بيان صدر بعد المكالمة الهاتفية بين بيرنام وترامب، أمس الجمعة، قالت متحدثة باسم مقر رئاسة الوزراء: "أكد رئيس الوزراء على ضرورة حصول أوكرانيا على الوصول الكامل إلى ستارلينك حتى يمكنها أن تواصل الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل".

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