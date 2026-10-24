أوكرانيا: مقتل وإصابة قرابة 2000 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و576 ألفا و600 فرد، من بينهم 1980 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12444 دبابة، و25600 مركبة قتالية مدرعة، و51565 نظام مدفعية، و2232 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1727 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و3011 نظاما آليا أرضيا و579064 طائرة مسيرة، و5138 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و166501 من المركبات وخزانات الوقود، و4852 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.