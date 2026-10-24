منتخب مصر يفوز بثمانية أهداف في مباراته الأولى بكأس العالم تحت 15 سنة

فاز منتخب مصر للمواهب تحت 15 عاما على نظيره، ماكاو بثمانية أهداف نظيفة، فى الجولة الأولى من مباريات كأس العالم للبراعم، مهرجان فيفا تحت 15 سنة والمقامة حالياً فى أذربيجان.

قدم منتخب مصر خلال المباراة، التى أقيمت، ظهر اليوم السبت، أداءً مشرفاً، يبشر بمجموعة ممتازة من المواهب، التى تم اختيارها خلال فترة العمل على مشروع المواهب.

وتم اختيار لاعبي المنتخب، من مواليد 2011، من مختلف مناطق الجمهورية، من خلال برنامج فيفا لتطوير المواهب، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتمثل البطولة فرصة مهمة للاعبين لاكتساب خبرة المباريات الدولية وتطوير مهاراتهم، بما يدعم تدرجهم في المنتخبات الوطنية المصرية، والتأهل مستقبلًا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا، وصولًا إلى الاحتراف

ويشرف على المشروع، وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع.

ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني لفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.