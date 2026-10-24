كينيا تسجل ثاني وفاة جراء الإصابة بفيروس إيبولا

أعلنت كينيا عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس إيبولا، وهي امرأة كانت من أقارب حالة الوفاة الأولى.

وقالت وزارة الصحة الكينية، في بيان، إنها ثالث حالة إصابة مؤكدة في كينيا، وكانت محتجزة في الحجر الصحي عندما ظهرت عليها الأعراض في 13 أكتوبر، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضافت: "هذه الوفاة ترفع حالات الوفاة إلى اثنتين بين تسع حالات إصابة مؤكدة، وما زالت الحالات السبع المتبقية تتلقى الرعاية في منشأتي العزل".

وكانت أول حالة إصابة في كينيا مرتبطة بالسفر من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بسلالة "بونديبوجيو" إلى أكثر من 9700 حالة و4700 وفاة.

وكانت هذه الحالة، وهي لرجل أصيب بالمرض لأسابيع وتلقى الرعاية في العديد من المنشآت في الكونغو قبل أن يسافر برا عبر أوغندا، ثم جوا من عنتيبي إلى نيروبي في الثالث من أكتوبر.