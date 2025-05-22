رئيس المخابرات يؤكد دعم مصر الكامل للحل الليبي-الليبي التوافقي

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أكد رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد، اليوم الخميس، دعم مصر الكامل لـ الحل الليبي-الليبي التوافقي.

ووفق ما أورده موقع قناة"القاهرة الإخبارية" اليوم ، شدد رئيس المخابرات، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على ضرورة الحد من التدخلات الخارجية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

ومن جانبه؛ أشاد رئيس مجلس النواب الليبي بالدور المحوري لمصر في حلحلة الأزمة الليبية، وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب صالح عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية، بما يُسهم في استقرار الأوضاع على الساحة الليبية.

وأشاد صالح بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.