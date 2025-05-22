زيلينسكي: بدأنا دراسة قائمة روسية لتبادل ألف أسير مقابل ألف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده بدأت دراسة القائمة التي تلقتها من الجانب الروسي خلال محادثات السلام في إسطنبول، والتي تدعو إلى تبادل ألف أسير مقابل ألف آخرين.

جاء ذلك في بيان عبر حسابه على "تلغرام" الخميس.

وقال زيلينسكي، إن بلاده تواصل العمل من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها مع الجانب الروسي خلال مفاوضات السلام التي عقدت بإسطنبول في 15و16 مايو الجاري.

وأشار إلى أن الاتفاق بشأن تبادل الأسرى جاء نتيجة مفاوضات إسطنبول للسلام.

ولفت زيلينسكي، إلى أن عملية التحضير لهذا التبادل تجري تحت إشراف وزير الدفاع رستم عمروف، وأن البرلمان الأوكراني وأجهزة الأمن يشاركون أيضاً في هذه الجهود.

وشدد على أن إعادة جميع الأسرى الأوكرانيين إلى وطنهم تُمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومته.

وفي 15و16 مايو الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.