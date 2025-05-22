جلسات آخر الأسبوع تسجل فائضا في بيع ادوات الدين الحكومية

باع البنك المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة بنحو 80.1 مليار جنيه، بزيادة 14.2% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 70 مليار جنيه.

ارتفع متوسط سعر الفائدة على إصدارات أذون الخزانة المحلية أجل 6 أشهر إلى 27.25% في عطاء اليوم الخميس مقابل 27.1% في العطاء السابق

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‏زاد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة في عطاء اليوم إلى 24.99% من 24.8% بالعطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، عطاءي أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه ، بواقع 30 مليار جنيه في عطاء لأجل 182 يوما و40 مليارا لمدة 364 يوما.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح 31 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 682 مليار جنيه في شهر مايو الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 600 مليار و15 عطاء سندات بقيمة 82 مليارا.

وتتضمن خطة المالية طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.905 تريليون جنيه و 46 عطاء سندات بقيمة 270 مليارا في الفترة من أول أبريل الماضي وحتى نهاية يونيو المقبل.

شهدت جلسات بيع ادوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي تأرجح بين قلة البيع والحصيلة المستهدفة وبين جمع سيولة مضاعفة في آخر الجلسات.

خفض "المركزي" في عطاء الإثنين الماضي من إصدار سندات الخزانة أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت مكتفياً ببيع نحو 710 ملايين جنيه ما يعادل 5% فقط من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 13 مليار جنيه.

‏وجاء التقليص إصدار سندات الخزانة أجل عامين و3 سنوات يرجع لارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 26% و27% على التوالي.