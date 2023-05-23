إلغاء امتحان الإعدادية لطالبين حاولا الغش في بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرا من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وتضمن الإشارة إلى تفقد وكيل الوزرة محمد عبد التواب، سير الامتحانات بزيارة عدد من اللجان، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الجبر والتربية والفنية.

وتقرر إلغاء امتحان طالب بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا، وإحالته للنيابة للتحقيق والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، للإساءة والتعدي على المراقب الأول باللجنة وإحداث شغب باللجنة بسبب منعه للغش "أثناء امتحان أمس"، بجانب إلغاء امتحان أحد الطلاب اليوم بلجان مدرسة الإيمان وطه حسين بمدينة بني سويف، وإحالته للتحقيق لحيازته سماعة حديثة وجهاز تليفون، فضلا عن إحالة 2 من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتقصير والإهمال في متابعة اللجنة.

وخلال زيارته شدد وكيل الوزارة، على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكل أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد أهمية الالتزام بكل التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.