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محكمة ألمانية تحرم فيسبوك من جمع بيانات مستخدمي خدماتها

كارلسروه (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 9:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 9:32 م

أصدرت إحدى المحاكم العليا في ألمانيا حكما يدين شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيسبوك بإساءة استغلال وضعها المسيطر في السوق لجمع بيانات المستخدمين وهو ما يمثل انتصارا لمكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا.

كانت محكمة أدنى درجة قد قررت في وقت سابق تعليق أمر صادر من المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار ضد فيسبوك من أجل مزيد من الدراسة للقضية.

من ناحيتها ألغت محكمة العدل الاتحادية الألمانية اليوم قرار تعليق أمر مكتب مكافحة الاحتكار وهو ما يعني أن فيسبوك لن تظل قادرة على جمع بيانات مستخدمي خدماتها المختلفة أو خدمات المنصات الرقمية الأخرى وفقا لشروط التعاقد.

وقد عادت القضية الآن إلى المحكمة العليا الإقليمية في مدينة دوسلدروف لإصدار الحكم النهائي فيها.

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