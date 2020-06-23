توقعات بانخفاض مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 25% هذا العام

أظهرت توقعات صدرت اليوم الثلاثاء أن مبيعات السيارات الأوروبية سوف تتراجع بنسبة 25% هذا العام، عقب أن دفع تفشي فيروس كورونا المصانع وقاعات العرض لإغلاق أبوابها، مما أدى لانهيار الطلب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة مصنعي السيارات القول في أول توقعات لها من كانون ثان/يناير الماضي، قبل أن يضرب فيروس كورونا المنطقة إنه من المتوقع انخفاض المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي إلى 6ر9 مليون وحدة، مقارنة بـ 8ر12 مليون العام الماضي.

وهذا سوف يكون أقل عدد سيارات يتم بيعها منذ سبعة أعوام، عندما خرج القطاع من الركود الذي استمر لأعوام بعد الأزمة المالية 2008.

ومازال شكل التعافي المحتمل غامضا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركات صناعة السيارات من فولكس فاجن ايه جي وفيات كرايسلر للاعلان عن نتائجها للربع الثاني، المتوقع أن تكون كارثية. وقد توقعت شركة فورد موتور الأمريكية تسجيل خسائر بقيمة 5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر حتى حزيران/يونيو الجاري.