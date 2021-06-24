إيهاب جلال يؤجل تجديد عقده مع الإسماعيلي لنهاية الموسم

رفض إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تجديد عقده مع قلعة الدراويش والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري إلى وقت لاحق.

وعقدت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة، جلسة مع إيهاب جلال خلال الأيام الماضية، من أجل إقناعه بتجديد عقده مع النادى فى الفترة الجارية، ولمدة موسم آخر بعد النتائج الجيدة التى حققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المسؤولية الفنية خلفًا للبوسنى دراجان يوفيتش.

وطلب جلال من اللجنة الفنية تأجيل ملف تجديد عقده إلى نهاية الموسم الجاري، لحين الاطمئنان على موقف الفريق في جدول الدوري، وإنهاء المسابقة في مركز متقدم، وأكد للجنة الفنية أنه ليس لديه مانع في تجديد عقده مع الدراويش، ولكنه طلب تأجيل المفاوضات إلى نهاية الموسم الجاري.