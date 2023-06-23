محافظ المنيا يكلف نائبه بتفقد مشروعات حياة كريمة بأبوقرقاص

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها للوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات بكفاءة وجودة عالية وفقا ًللمعايير القياسية، والجدول الزمنى المحدد لها.

وفى إطار ذلك كلف المحافظ نائبه الدكتور محمد أبو زيد بتفقد عدد من مشروعات " حياة كريمة " بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة ، حيث قام يرافقه تاج أبو سداح رئيس المركز، بتفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، والتي تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحى إلى 14 قرية من قري مركز أبوقرقاص، إلى جانب تفقد محطة معالجة صرف صحى قرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى أسمنت.

كما تفقد الأعمال الإنشائية والهيكل الخرسانى لمستشفى أبوقرقاص المركزي بالمدينة، ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين بمدن ومراكز المنيا، وحث القائمين على التنفيذ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تلك المشروعات الخدمية والتى من شأنها تحسين جودة الحياة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.