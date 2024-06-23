 المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مواقع وسفن في ميناء حيفا الإسرائيلي والبحر المتوسط - بوابة الشروق
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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مواقع وسفن في ميناء حيفا الإسرائيلي والبحر المتوسط

بغداد - د ب ا
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 8:13 م | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 8:13 م

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد، أنها شنت عدة هجمات طالت أهدافا ومواقع إسرائيلية في البحر الميت وإيلات وسفن في ميناء حيفا والبحر المتوسط بالطيران المسيّر في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر 2023.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن المقاومة نفذت عصر اليوم هجوما على هدف حيوي في سواحل البحر الميت بواسطة الطيران المسيّر
وآخر علي هدف حيوي في ام الرشراش (إيلات) بالطيران المسير.

كما نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ مع القوات المسلحة اليمنية، الأولى استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا والعمليةُ الثانية استهدفتْ سفينةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء" .

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