الجيش الإسرائيلي يعترف بالفشل في رصد صاروخ إيراني سقط بحيفا

- قال إن خللا تقنيا في عملية الكشف أدى لسقوط الصاروخ دون سابق إنذار

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالفشل في رصد صاروخ إيراني سقط على مدينة حيفا، أمس الأحد، دون أن تنطلق صفارات الإنذار.

وقال الجيش، في بيان: "اكتمل تحقيق مشترك بين قيادة الجبهة الداخلية وسلاح الجو عقب سقوط صاروخ في حيفا دون سابق إنذار، ضمن وابل الصواريخ الإيرانية صباح أمس".

وأضاف: "تشير النتائج إلى وجود خلل تقني في عملية الكشف، ونتيجة لذلك، سقط رأس حربي صاروخي في حيفا دون سابق إنذار".

و"استُخلصت دروس عدة من التحقيق، وسيتم تطبيقها فورا"، حسب البيان دون إيضاحات.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة): " في البداية، ظن الجيش أنه صاروخ اعتراض (إسرائيلي) فاشل، ولكن بعد تحقيق أجرته منظومة الدفاع الجوي، اتضح أن ما أصاب حيفا كان رأسا حربيا إيرانيا".

والأحد برزت تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي حول سقوط الصاروخ على حيفا دون إطلاق صفارات الإنذار.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة، عدوانا عسكريا جويا مباشرا ضد منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الإستراتيجية، مدعية أن البرنامج النووي الإيراني "انتهى".

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الألد لها، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب ظل" دامت لعقود، عبر تفجيرات واغتيالات دامت لعقود، إلى صراع عسكري مفتوح.