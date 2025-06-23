الدوحة تعلق على تعليمات السفارة الأمريكية لرعاياها بالحذر: الوضع الأمني في قطر مستتب

علق مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، على تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في دولة قطر.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن «تلك الاحتياطات تأتي في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول فيما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية لرعاياها في مختلف دول العالم، ولا تعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة».

وشدد على أن «الوضع الأمني في الدولة مستتب، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار، كما أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بأي مستجدات تستوجب التنبيه أو الإجراء».

وأكد ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، قائلًا إن «دولة قطر تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة؛ لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار».

وأرسلت السفارة الأمريكية في قطر رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رعايا الولايات المتحدة هناك، الاثنين، توصيهم فيها بالبقاء في أماكنهم «حتى إشعار آخر».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أشارت الرسالة إلى أن التوصية تأتي «من باب الحيطة والحذر»، ولم تُقدم أي معلومات إضافية.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران، استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.