إعلام إسرائيلي: إصابة جندي احتياط شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إصابة جندي احتياط بجروح متوسطة شمال قطاع غزة، ما يرفع الإجمالي إلى 6 آلاف عسكري منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الجيش الإسرائيلي: "إصابة جندي احتياط إسرائيلي بجروح متوسطة في وقت سابق من اليوم في معركة شمال قطاع غزة".

ولم تورد الصحيفة تفاصيل العملية التي أصيب فيها الجندي.

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فقد قتل 871 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 428 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من ذات الشهر.

كما تشير إلى إصابة 6 آلاف جندي منذ بداية الحرب بينهم 2738 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.