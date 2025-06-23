كرّم الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 من 280، وذلك خلال احتفالية بهيجة أقيمت اليوم الاثنين، بحضور عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

شارك في التكريم كل من رشا يوسف، وكيل المديرية، ومحمد فتحي، مدير عام التعليم العام، ومحمد عبدالفتاح، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، إلى جانب فريق إدارة العلاقات العامة.

وخلال كلمته، وجّه وكيل الوزارة التهنئة للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل انطلاقة لمسيرة علمية وإنسانية متميزة، وقال: "التفوق خطوة على طريق الإنسانية، وننتظر منكم مزيدًا من التميز لخدمة وطنكم".

وأعرب "قبيصي" عن تقديره لدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتحفيزهم على النجاح، مشيدًا بصبرهم وجهودهم التي أثمرت هذا التفوق، مؤكدًا أن تعليم الفيوم سيبقى سندًا لكل طالب مجتهد.

وفي السياق ذاته، كرّم وكيل الوزارة فريق لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح أعمال الامتحانات، حيث شمل التكريم محمد عبدالفتاح رئيس اللجنة، والأعضاء جهاد محمود محمد، محمود محمد عيد، ومحمد فتحي عبدالله.

واختتم وكيل وزارة التعليم بالفيوم رسالته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا استمرار دعم التفوق والعمل بروح الفريق لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.