إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لإنتاج النبيذ الخالي من الكحول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت الحكومة الإيطالية أخيرا، على إنتاج النبيذ الخالي من الكحول، وذلك بعد أعوام من مقاومة هذه الخطوة.

وقامت وزارتا المالية والزراعة في روما، أمس الاثنين، بتوقيع مرسوم يضع بصورة رسمية الإطار الضريبي لإنتاج النبيذ الخالي من الكحول محليا.

وقد انتظر قطاع صناعة النبيذ في إيطاليا لعدة أشهر من أجل الحصول على الموافقة النهائية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر النبيذ الخالي من الكحول منذ عام 2021، نبيذا أيضا.

وكانت إيطاليا قد قاومت لفترة طويلة تبني هذا النظام، حيث يخشى صانعو النبيذ من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بثقافة صناعة النبيذ الإيطالية.

كما أعرب وزير الزراعة، فرانشيسكو لولوبريجيدا، المنتمي لحزب "إخوة إيطاليا" اليميني، في البداية عن معارضته للأمر.