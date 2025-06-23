روته: الناتو سيزيد قدراته في الدفاع الجوي بمقدار 5 أضعاف

كشف مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الاثنين، عن خطط لزيادة قدرات الدفاع الجوي للحلف بمقدار 5 أضعاف، وحذر من أن تواصل الهجمات الروسية ضد أوكرانيا يظهر الحاجة الملحة لتعزيز الحماية.

ومن المتوقع أن يلتزم قادة دول الناتو بإنفاق 5% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، وذلك خلال قمة الحلف التي ستعقد في مدينة لاهاي، الهولندية.

واتفق الحلفاء في وقت سابق من الشهر الجاري على أهداف جديدة يتم تحقيقها من خلال هذه الزيادات في الإنفاق، وتتضمن توسيعًا هائلًا لقدرات الردع والدفاع في غضون السنوات المقبلة.

وصرّح روته، في مؤتمر صحفي قبيل القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، بأن تفاصيل الخطط سرية، لكنه شدد على أن الدفاع الجوي هو من أهم المجالات التي يجب على الحلفاء الاستثمار فيها.

وأضاف:" نشهد كل يوم إرهاب روسيا المميت القادم من الأجواء فوق أوكرانيا، ويجب أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا ضد مثل هذه الهجمات".

كما أشار روته إلى أن أعضاء الناتو بحاجة إلى "آلاف الدبابات والمركبات المدرعة"، بالإضافة إلى "الملايين من قذائف المدفعية".

وأضاف، "أن امتلاك هذه المخزونات سيمكننا من ردع العدوان".