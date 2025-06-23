تغييرات واسعة في إدارة شركة دايركت لاين إنشورانس البريطانية

أعلنت شركة التأمين البريطانية دايركت لاين إنشورانس جروب، اليوم الاثنين، عن تغييرات واسعة في إدارتها.

وقالت الشركة إن أدام وينسلو وجين بول وافقا على ترك منصبيهما كرئيس تنفيذي ومدير مالي على الترتيب، والاستقالة من مجلس الإدارة.

وبحسب إعلان الشركة، سيقضي وينسلو وبول الشهرين الأولين من فترة إشعارهما بالاستقالة في إجازة مؤقتة، وسيظلان متاحين خلال هذه الفترة لتقديم الدعم في المرحلة الانتقالية وتعيين خليفتيهما.

في الوقت نفسه، يعتزم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الحاليين في دايركت لاين، وهم دانوتا جراي، وريتشارد وارد، وتريسي كوريجان، ومارك جريجوري، وكارول هاج، وأدريان جوزيف، ومارك لويس، وفيونا ماكبين، وديفيد نيف، وجريجور ستيوارت، الاستقالة من المجلس.

وتعتزم شركة التأمين البريطانية افيفا التي وافقت على شراء دايركت لاين العام الماضي، تعيين مديرين جدد للشركة، وهم جيسون ستوراه كرئيس تنفيذي، وستيفن بوند كمدير مالي، وإيان كلارك كرئيس لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى ديباك هاريا، وفيونا فراي، وكريس كلارك، وكريستينا نيستاريس، ويس سكوت، وريس أرونسون، وشارلوت جونز.

في 17 يونيو 2025، أعلنت شركتا أفيفا ودايركت لاين استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات مكافحة الاحتكار لاتمام الصفقة.