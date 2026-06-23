تراجع متوسط أسعار البنزين والديزل في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وأظهر تقرير نشره نظام معلومات الأسعار التابع لشركة النفط الوطنية الكورية، اليوم الثلاثاء، تراجع متوسط أسعار البنزين في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بواقع 0.17 وون ليصل إلى 2008.31 وون، أي ما يزيد قليلا عن دولار أمريكي واحد و30 سنتا، مقارنة بالأمس، حسبما ذكرت إذاعة "كي بي إس وورلد راديو" الكورية الجنوبية.

كما تراجع متوسط أسعار الديزل بواقع 0.6 وون ليصل إلى 2002.61 وون للتر.

وفي سول، ارتفع متوسط أسعار البنزين بواقع 0.33 وون للتر، ليصل إلى 2050.69 وون للتر، فيما تراجع متوسط أسعار الديزل بواقع 0.56 وون ليصل إلى 2039.17 وون للتر.