طلاب الثانوية العامة بقنا: امتحان الفرنساوي سهل وبدون تعقيدات

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا، اليوم، عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية"، الذي أداه الطلاب ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وخالية من أي تعقيدات أو جزئيات غامضة.

وأكد عدد من الطلاب، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الامتحان تميز بالوضوح ومراعاة الفروق الفردية، مشيرين إلى أن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة ومن داخل المنهج، فيما كان الوقت المخصص للإجابة كافيا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها.

وقال الطالب محمد أحمد، بإحدى لجان مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بمدينة قنا، إن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلا وفي متناول أغلب الطلاب، بينما أوضحت الطالبة مريم عبدالعزيز، الطالبة بإحدى لجان مدرسة الثانوية بنات، أن الامتحان خلا من الأسئلة المعقدة، مشيرة إلى أن مستوى الأسئلة ساهم في خروج الطلاب بحالة من الارتياح والرضا.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام 20 ألفا و202 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة.

وكان محافظ قنا اللواء مصطفى الببلاوي قد شدد على الالتزام بكل الضوابط والتعليمات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، ومنع أي محاولات للغش أو اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وشهدت لجان الثانوية العامة بمختلف مراكز محافظة قنا، اليوم، حالة من الهدوء والانضباط، دون رصد أي شكاوى جماعية من امتحان اللغة الفرنسية.