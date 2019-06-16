اليمن وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدي اليمن فيونا ووكر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها، وآخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية بما فيها عملية السلام وجهود المبعوث الأممي.

وأدان الحضرمي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم الثلاثاء، ممارسات إيران في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز واحتجاز ناقلة بريطانية، معتبرًا هذه التصرفات غير مسؤولة وستؤثر سلبًا على حرية الملاحة في المياه الدولية.

وجدد حرص الحكومة الشرعية لبلاده على السلام والتعاطي بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي، موضحا أنه من ضمن نتائج اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الأخير برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، هو إنهاء مسرحية ما سمي (بالانسحاب أحادي الجانب) من قِبل الحوثيين، والتأكيد على الرقابة الثلاثية كعنصر أساسي في عمليات انسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة بموجب اتفاق السويد.

وأكد ضرورة تنفيذ ما ورد في اتفاق الحديدة بشأن السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وما من شأنه احترام المسارات القانونية للسلطة، مؤكدًا أن الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة مرهون بتنفيذ وحل هذه القضية المهمة.

من جهتها.. أشادت "فيونا ووكر" بتضامن الحكومة اليمنية مع بريطانيا في قضية احتجاز إيران للناقلة البريطانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الحكومة الشرعية، معربة عن دعمها لجهود المبعوث الأممي من أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن.