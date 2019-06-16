القبض على وزير المالي الكيني بتهم تتعلق بالفساد

ألقت السلطات الكينية اليوم الاثنين، القبض على وزير المالية هنري روتيش بتهم تتعلق بالفساد في مشروعين لبناء سدين، مما أدى لخسارة ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب.



واحتجزت الشرطة وزير المالية روتيش بناء على مذكرة اعتقال اصدرها رئيس هيئة الادعاء العام نور الدين حجي.



وذكر حجي أنه من المتوقع توجيه اتهامات إلى 28 شخصا من بينهم ثلاثة موظفين بشركة "سي.إم.سي دي رافينا"، وهي الشركة الإيطالية التي فازت بمناقصة بناء السدين بالرغم من تصفية أصولها في إيطاليا.



وقال حجي للصحفيين اليوم الاثنين: "تم التلاعب بالقانون من أجل ضمان فوز شركة /سي.إم.سي دي رافينا" بالمناقصة".



وكان روتيش قد نفى في بيان في فبراير الماضي أن وزارته ارتكبت أي أخطاء.



جاءت الاعتقالات في ظل دعوات متزايدة من رئيس البلاد أوهورو كينياتا بالتصدي للموظفين الحكوميين المتهمين بالفساد، وهذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها وزير بتهمة الفساد في كينيا أثناء وجوده في منصبه.