متحدث الزراعة: سعر كيلو لحوم الأضاحي يبدأ من 50 جنيها

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تكثف عملية الإنتاج والمعروض، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى توفير الوزارة المنافذ والأماكن لبيع وحجز لحوم الأضاحي.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حبايب مصر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة لم تصدر قرارًا بإنشاء الشوادر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إن أسعار الأضاحي تبدأ من 50 جنيهًا للكيلو وتصل لـ85 جنيهًا، تختلف وفقًا لنوع الحيوان ووزنه ومواصفاته.

وأشار إلى أن الوزارة ترفع درجات الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، متابعًا: «نتلقى الشكاوى للحفاظ على الرقعة الزراعية خلال الأعياد، ونقوم بدور في الحفاظ على جودة اللحوم المقدمة والمعروضة على المواطنين من خلال شقين».

وأوضح متحدث الوزارة أن الحفاظ على جودة اللحوم يكون من خلال حملات الضبطية القضائية؛ لمتابعة الأسواق ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم، لافتًا إلى إجراء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق بالجهات المعنية بالدولة، حملات مكثفة لمتابعة أماكن بيع الأضاحي والأسواق ومحلات الجزارة.

وتابع: «لدينا المجازر مفتوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وسيكون هناك تواجد للأطباء البيطريين بشكل مكثف»، مؤكدًا أن الذبح في المجزر أأمن من الذبح في المنزل.

وأوضح «القرش» أن اللحوم أثناء ذبحها في المنازل تكون عرضة للتلوث، مستطردًا أن المجازر تفحص الأضحية قبل عملية الذبح وأثنائه وبعدها، وتتأكد من سلامة الإجراءات.