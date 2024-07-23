بوليتيكو: شومر وجيفريز يستعدان لدعم ترشح هاريس للرئاسة

نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها، اليوم الثلاثاء، إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يستعدان لدعم ترشيح كامالا هاريس للرئاسة.

وأعلن الزعيمان البارزان في الكونجرس، صباح الثلاثاء، أنهما سيعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في تمام الساعة الواحدة مساء (بالتوقيت المحلي الأمريكي) قرب الكابيتول. ولم يكشفا عن موضوع المؤتمر الصحفي، لكن ثلاثة مصادر قالت إنه سيكون تأييدا مشتركا لهاريس، بعد نجاحها، مساء الاثنين، في تأمين عدد المندوبين اللازم لانتزاع ترشيح الحزب الديمقراطي.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن البعض داخل الحزب توقعوا أن يأتي الدعم في وقت مبكر من يوم الاثنين، وقالوا إنهم فوجئوا ببيان بديل من جيفريز وشومر ذاك اليوم، والذي قال إنها "بدأت بداية رائعة". ومع ذلك، توقع العديد من الديمقراطيين صدور التأييد في وقت قريب، واصفين إياه بمسألة وقت فقط.

وأوضح مصدر مطلع أنهما كانا ينتظران أن تجمع هاريس أصوات أغلبية المندوبين وتؤمن الترشيح.

وقال جيفريز وشومر إنهما سيلتقيان هاريس "قريبا"، لكنهما لم يحددان علانية موعداً محدداً.

وتولت هاريس زمام الحملة الرئاسية نهاية الأسبوع بعد إعلان بايدن المفاجئ بعدم سعيه الترشح مجدداً للرئاسة في نوفمبر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بنيل هاريس دعم ما لا يقل عن 2214 مندوباً – وهو رقم أكبر من عتبة الـ1976 مندوباً التي تحتاجها لتأمين ترشيح الحزب الديمقراطي.

وجمعت هاريس 81 مليون دولار من مساهمات الحملة من أكثر من 888 ألف متبرع في الساعات الـ24 الأولى من إعلان بايدن تأييده لترشحها. لكنها تنتظر موافقة الديمقراطيين البارزين، من بينها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.



