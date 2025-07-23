فيضانات مفاجئة في شمال باكستان تودي بحياة 3 أشخاص وسط تحذيرات من تكرار كارثة 2022

اجتاحت فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة عددا من المركبات التي كانت تقل سياحا في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وفقدان 15 آخرين، وفقا لما ذكره مسؤولون يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولو الإنقاذ في باكستان إن الأمطار الموسمية التي تجاوزت المعدلات الطبيعية منذ 26 يونيو تسببت في مقتل ما لا يقل عن 225 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين في جميع أنحاء البلاد. ويقول خبراء إن تغير المناخ يسهم في زيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في المنطقة.

وأوضح فيض الله فراق،المتحدث باسم الحكومة في منطقة جلجت-بلتستان، أن "انفجارا سحابيا" تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية يوم الاثنين، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 200 سائح محلي بعد إغلاق طريق سريع رئيسي بالقرب من منطقة تشيلاس الشمالية. وأشار إلى أنه تم استخدام مروحيات الجيش في عمليات الإجلاء.

وأضاف فراق أن عدة مركبات دُفنت تحت أنقاض الانهيارات الأرضية، ويعمل رجال الإنقاذ باستخدام معدات ثقيلة للعثور على السياح والسكان المفقودين. وتم حتى الآن انتشال ثلاث جثث.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أصدرت تحذيرا محدثا قبل أيام من وقوع الفيضانات، نبهت فيه من السفر إلى المناطق الشمالية بسبب خطر الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّرت السلطات من أنها لا تستطيع استبعاد تكرار ظواهر مناخية قصوى مشابهة لما حدث خلال فيضانات عام 2022، التي غمرت ثلث البلاد وأودت بحياة 1737 شخصا.