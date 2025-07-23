• الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق الأربعاء في إسطنبول



تنطلق في مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء، الجولة الثالثة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي ستركز على شروط السلام لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين.

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022، تواصل إسطنبول التي تم التوافق عليها منصة للمفاوضات المباشرة، لعب دورها بوصفها مكانا لالتقاء الطرفين.

ونتيجةً لجهود الوساطة التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى الوفدان الروسي والأوكراني مباشرةً في قصر دولما بهجة الرئاسي بإسطنبول في 29 مارس 2022.

وقد حققت تلك المفاوضات التي عُقدت في بدايات الحرب بين الطرفين، تقدماً ملحوظاً، إلا أن تدخل القوى الغربية أفسد النتائج التي تحققت لإنهاء الحرب.

ففي الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها تركيا، اتفق الجانبان على تبادل ألف أسير من كل طرف، وتقاسما شروط وقف إطلاق النار والسلام.

وعقب المفاوضات التي شهدت خطوات إنسانية هامة، تم تبادل الأسرى العسكريين بين موسكو وكييف.

واجتمع الوفدان للمرة الثانية في قصر تشيراغان بإسطنبول في 2 يونيو الماضي.

وأثناء المفاوضات المباشرة، قدّم الطرفان مسودة مذكرة تفاهم أعدّوها لوقف إطلاق النار والسلام، واتفقا على مواصلة العمل عليها.

كما اتفقا على تبادل جميع الجنود الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

وبناءً على القرارات التي تم التوصل إليها في المفاوضات الأخيرة بإسطنبول، تم تبادل آلاف الأسرى العسكريين، وإن لم يُعلَن عددهم بدقة.

وقد سلّمت روسيا جثامين 7 آلاف جندي أوكراني إلى كييف، وأعلنت أنها مستعدة لتسليم 3 آلاف جثة أخرى، منها ألف جثة أُعيدت مؤخراً.

موسكو التي أعلنت استعدادها بداية يوليو الجاري لخوض الجولة الثالثة من المفاوضات، أكدت أن إسطنبول لا تزال الوجهة المفضلة لها.

بالمقابل، أعلن الجانب الأوكراني في 19 يوليو الجاري، اقتراحه عقد المحادثات في إسطنبول.

ومن المنتظر أن تركز الجولة الثالثة من المفاوضات المقررة عقدها في قصر تشيراغان، على مسودات مذكرات التفاهم التي وضعها الجانبان، والتي تحدد شروط وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

كما يُتوقع تناول موضوع تبادل أسرى الحرب وقضية الأطفال الأوكرانيين في روسيا، إلى جانب التحضيرات المحتملة لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وسبق لمتحدث الكرملين دميتري بيسكوف، التصريح بأن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مسودات مذكرات تفاهم تتعلق باتفاق سلام.

وأشار إلى أن هذه المسودات سيتم مناقشتها خلال الجولة الثالثة من المفاوضات.

بالمقابل، أكد زيلينسكي أن الاستعدادات لاجتماع الزعماء ستكون على جدول أعمال الجولة الجديدة من المفاوضات.

وكذلك صرح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أنه وزيلينسكي يعملان على عقد قمة زعماء بمشاركة بوتين والرئيسين أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، وقادة أوروبيين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.